شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن قرار وضع قرية المعتمدية التابعة لمحافظه الجيزة، تحت الحجر الصحى بسبب إصابة 9 من مواطنيها بفيروس كورونا ووفاة شخصين ، هو الأول من نوعه فقد سبق المعتمدية قرى أخرى حدث معها الأمر نفسه منعا لتفشى الفيروس.

على سبيل المثال فى محافظة دمياط ، تم عزل عقار كامل فى قرية الشعراء وعزل ثلاثة منازل اخرين فى قرية البستان ، وفى فارسكور تم عزل عقارين اخرين فى شوارع المدينة مع توفير كافة الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية لهؤلاء المواطنين.

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اما فى محافظة المنيا ، فتم عزل قريتا القيس وأبو جرج ببنى مزار ووضعهم تحت الحجر الصحى ، بعد اكتشاف ثمانى حالات مصابين عائدين من أداء العمرة ، وتم العزل الكامل لجميع المواطنين والفريق الطبى داخل مستشفى بمركز سمالوط ، هذا بخلاف ما حدث فى قرية المنايف بالإسماعيلية حيث تم عزل 51 منزل داخل العزبة لمدة 14 يوم بعد إصابة شاب وزوجته بالفيروس مع توفير الغذاء للأسر داخل منازلهم .

اما فى بورسعيد تم وضع 7 عمارات تحت الحجر المنزلى ، بعدما ظهرت بها حالات ايجابية بعدما ظهرت بها حالات إيجابية ، مع توفير أفراد متواجدين اسفل العمارات لتبية كافة احتياجات السكان اليومية ..

فى هذا التقرير نستعرض هذه القرى وغيرها والتى تم وضعها تحت الحجر الصحى بعد ظهور حالات مصابة بالفيروس بين سكانها وذلك منعا لتفشي الفيروس .