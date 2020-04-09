شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 79 حالة والمصابين لـ 9755 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل، اليوم الخميس، إلى 79 حالة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 6 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الاصابات إلى 9755 اصابة.

وأضافت وزارة الصحة في بيان لها أنه من بين عدد الاصابات توجد 165 حالة خطيرة منهم 119 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 171 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 8476 بالطفيفة، بينما تماثل 864 شخصًا للشفاء.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 712 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 6657 مصابًا للعلاج المنزلي، بينما تستضيف الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 944 مريضا، موضحة أنها تقوم بدراسة ملفات 499 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

على جانب أخر انتهى الساعة الـ7:00 صباحا حظر التجوال المفروض في اسرائيل الذي بدأ بعد ظهر الاربعاء عشية عيد الفصح اليهودي والذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الاغلاق التام ومنع الخروج من البلدات والمدن لا زال ساريا حتى الساعة الـ7:00 من صباح غد الجمعة.

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