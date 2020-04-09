شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 43 طفلا فى انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 43 شخصا، أغلبهم من الأطفال، صباح اليوم الخميس، فى انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بالعمالة اليومية، بالقرب من كمين أمنى بدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بإصابة 43 شخصا أغلبهم من الأطفال فى انقلاب سيارة ربع نقل بسبب السرعة المفرطة، بجوار كمين مدينة أبو تشت بشمال قنا، وأصيبوا الركاب بكدمات وجروح وسجحات بسيطة، جرى نقلهم لعدد من مستشفيات شمال قنا وأغلبهم بحالة مستقرة.

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وأفادت تحريات المباحث العامة، أن السيارة كانت محملة بـ43 شخصا أغلبهم من الأطفال من أفراد العمالة اليومية، وكانوا فى طريقهم إلى إحدى المناطق الزراعية لمباشرة أعمال الفلاحة والزراعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.