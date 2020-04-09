شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: تمديد غلق مبنى النقابة أسبوعين.. واستمرار خدمات الضرورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، تمديد غلق مبنى النقابة لمدة أسبوعين، ابتداءً من السبت المقبل 11 إبريل.

وأكد، في بيان صحفي، أن الغلق لن يكون كليا وإنما سيتواصل العمل اليومي بمقر النقابة لخدمات الضرورة واقتصاره بالدور الأرضي، وذلك لمدة ثلاث ساعات فقط من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

Advertisements

وأضاف «شبانة»: «العمل سيتواصل لخدمات محددة، وهي العلاج، حيث سيتواجد أحد موظفيه في حالة الاحتياج إليه مع التأكيد على خدمة واتس آب بالنسبة للتحويلات للمستشفيات، أو لإجراء التحاليل والإشاعات، كما سيتواجد محاسب واحد من الإدارة المالية لصرف أية مستحقات للزملاء من خزينة النقابة، ويتواجد يوميًا صراف للخزينة، وموظف إداري لمتابعة ما يجري وتقديم تقرير يومي».

وأوضح السكرتير العام، أن مكتب البريد يعمل حاليًا بشكل يومي بجميع خدماته ومنها صرف المعاشات للمستحقين من البريد سواء المعاش النقابي، أو الحكومي، كما تستمر خدمات المجمع الاستهلاكي الغذائي التابع للقوات المسلحة يوميًا، مؤكدا أن ذات هذه الخدمات والإجراءات تلتزم بها النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأشار إلى أن «نقابة الصحفيين واجهت أزمة كورونا مبكرًا واحتاطت لها واتخذت التدابير الإرشادية والتنفيذية والطبية للحفاظ على الزملاء، كما قدم مجلس النقابة الكثير من التسهيلات للزملاء الحاصلين على القروض الحسنة مع تأجيل تحصيل أقساط اشتراك مشروع العلاج، وتحويل بدلات البطالة للزملاء بالصحف المتعطلة على البطاقات الائتمانية، وتأجيل سداد أقساط قروض البنوك، والإسكان لثلاثة أشهر مع استمرار بيع المنتجات الغذائية بمنفذ القوات المسلحة بمقر النقابة بالإضافة إلى كثير من الخدمات».