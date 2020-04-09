شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يمنح «مصطفى عبدالفتاح» صفة مأموري الضبط القضائي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار عمر عمروان، وزير العدل، القرار رقم 168 لسنة 2020، بتخويل مصطفى عبدالفتاح إبراهيم فياض، مراقب سيارات الأجرة بحلوان، بصفته الوظيفية وفي دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973، بإصدار قانون المرور المعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999 و121 لسنة 2008.

جاء ذلك في عدد الوقائع المصرية رقم 84 الصادر اليوم الخميس.