شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 34 محلاً في البحيرة لمخالفة مواعيد الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار وكوم حمادة وإيتاي البارود عدد 34 محلاً لمخالفتهما قرارات غلق المحال وبينهم 3 معامل تحاليل طبية وعيادة غير مرخصين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد على مرزوق، بغلق وتشميع عدد 21 محال لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، وتم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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جاء ذلك خلال حملة موسعة قامت بها الوحدة، برئاسة على أبومطير، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة من قسم ومركز شرطة كفر الدوار، للمرور على المحلات التجارية بنطاق المدينة والوحدتين المحليتين لقريتى كوم اشو والأمراء، للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، برئاسة العميد عبدالله مليجى، بتحرير عدد 9 محاضر غلق للمحال لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، في قرى كفر بولين وواقد والطيرية، منها مقاهى وورش ومطاعم.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برئاسة محمد كجك، عدد 3 معامل تحاليل وعيادة بدون ترخيص، كما قامت بتشميعها وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.