شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتخصيص أراض بـ4 محافظات لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس،القرار رقم 139 لسنة 2020 بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها (قنا والوادي الجديد وشمال سيناء والأقصر)، وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.
جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس.
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