شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعيد تخصيص 10.54 فدان شمال الغردقة لصالح «أراضي القوات المسلحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 138 لسنة 2020 بزوال صفة النفع العام عن مساحة 10.54 فدان شمال الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس.