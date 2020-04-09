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قرار جمهوري بالموافقة على تعديل بروتوكول كيوتو بشأن تغيير المناخ

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محسن سميكة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 395 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.

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وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 نوفمبر 2019.

جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس.

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