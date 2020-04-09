شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على تعديل بروتوكول كيوتو بشأن تغيير المناخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 395 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 نوفمبر 2019.
جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بالموافقة على تعديل بروتوكول كيوتو بشأن تغيير المناخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.