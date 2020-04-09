زرع الألغام وإطلاق "الهاربون".. معلومات عن أحدث غواصة حربية تنضم للجيش المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسلم القوات البحرية المصرية، صباح اليوم، ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (‪s43)، وذلك بمدينة كيل الألمانية. ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن هذا النوع من الغواصات والذى انضم لمصر ضمن خطة تسليح الجيش المصرى. 1- الغواصة "طراز 209" من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم 2- تزود بأنظمة تحكم فى إطلاق الطوربيدات 3- الغواصة المصرية من نوع تايب 209 قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى. 4- تتضمن أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات. 5- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية. 6- طول غاطس الغواصة يصل إلى 62 مترا Advertisements 7- يصل مدى عمق عمل الغواصة 500 متر تحت سطح الماء. 8- تضم 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن يسع 14 طوربيدا. 9- لديها قدرة على إطلاق صواريخ "الهاربون" البحرية المضادة للسفن 10- تستطيع الغواصة زرع الألغام البحرية. ومن المقرر، أن تتسلم مصر اليوم الخميس الغواصة المصرية الثالثة فى مدينة "كيل" الألمانية، وهى من إنتاج شركة "تيسين كروب"Thyssen Krupp الألمانية، ضمن صفقة غواصات وقعتها مصر مع ألمانيا، تضم 4 غواصات.

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