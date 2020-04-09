إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد رفع قيمة الغرامات المفروضة على استقلال القطارات بدون تذكرة سواء القطارات المكيفة أو العادية، ونرصد كل ما تريد معرفته عن الزيادات الجديدة على غرامات مخالفات استقلال القطارات بدون تذاكر خلال التقرير التالى:

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