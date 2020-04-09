شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية قادمة من نيجيريا على متنها عالقين مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولى رحلة مصرية خاصة استثنائية قادمة من العاصمة النيجيرية أبوجا وعلى متنها 60 مصريًا من العالقين هناك، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقالت مصادر مطلعة بالمطار، وصلت الطائرة المصرية من أبوجا وعلى متنها 60 مصريًا من العاملين بشركات المقاولات التى تنفذ مشاريع فى نيجيريا، وقامت سلطات الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار بتوقيع الكشف الطبي علي العالقين المصريين، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من صالة الوصول إلى أماكن للحجر الصحى بالقاهرة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجدة والتى تستمر الإقامة بها 14 يوما.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان وأمريكا لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.