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أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم وأجواء شديدة البرودة ليلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

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وشهد أمس الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة ، وشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، ساد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

 

 

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