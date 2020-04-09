شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر السؤال الثانى فى مسابقة اللغة العربية للأئمة والواعظات والمدرسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، السؤال الثاني في مسابقة اللغة العربية ، التي أطلقتها الوزارة للأئمة والواعظات ومعلمى اللغة العربية وشباب الإعلاميين الراغبين فى المشاركة ومحبى وعشاق اللغة العربية، وهى عبارة عن سؤال واحد يوميًّا، قد يكون من جزئية واحدة أو عدة جزئيات.

وجاء نص السؤال الثانى أ - ما المقصود بقولهم : " لم " حرف نفي وجزم وقلب ؟ وقولهم : " ما " كافة ومكفوفة ؟

ب - ما الفرق بين الاستعارة المرشحة والاستعارة المجردة ؟ مثل لكل منها بمثال واحد .

ج - ما المراد بشر الثلاثة في قول الشاعر :

وما شر الثلاثة أم عمرو

بصاحبك الذي لا تصحبينا

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه يمكن لمن لم يدرك إجابة السؤال الأول أمس أن يرسل إجابة السؤالين الأول والثاني معًا خلال أربع وعشرين ساعة على الرابط المخصص للمسابقة على موقع الوزارة .

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وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن إطلاق مسابقة اللغة العربية، للأئمة والواعظات ومعلمى اللغة العربية وشباب الإعلاميين الراغبين فى المشاركة ومحبى وعشاق اللغة العربية، وهى عبارة عن سؤال واحد يوميًّا، قد يكون من جزئية واحدة أو عدة جزئيات.

وأوضحت الوزارة أن السؤال سينشر يوميًا ما بين الساعة العاشرة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، وترسل إجابة كل سؤال على حدة خلال 24 ساعة من وقت نشره ثم ترسل الإجابات مجمعة فى نهاية كل مرحلة على الرابط المخصص لذلك على موقع الوزارة، وسيتم تخصيص مكافآت مالية متميزة لأفضل المشاركين فى المسابقة وأسرعهم تسجيلاً للإجابة في كل مرحلة على حدة، ثم أكثرهم تحقيقًا للدرجات فى مجمل المسابقة.

وسيتم نشر الإجابات النموذجية لكل مرحلة عقب غلق تلقى الإجابات عنها.

وستضم كل مرحلة عشرة أسئلة موزعة على عشرة أيام، بإجمالى 3 مراحل بثلاثين سؤالاً، وبما يؤهل دخول الفائز فى المسابقة مع حصوله على المكافأة المالية للمرحلة الثانية من مراحل الحصول على شهادة البراعة فى اللغة العربية من أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

ونشىرت الوزارة السؤال الأول وهو:

أ‌ - ما الفرق بين الاستثناء التام والاستثناء الناقص، وما إعراب المستثنى فى كل منهما ؟ وضح كلامك بالمثال .

ب ‌- ما المقصود بثالثة الأثافى فى قولهم : "وتلك ثالثة الأثافى".

جـ - ما الفرق الفاصل بين الاستعارة المكنية والكناية؟ مثل لكل منهما بمثال يوضح الفرق بينهما.