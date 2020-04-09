مريض و3 أفراد أمن.. اكتشاف 4 إصابات بكورونا داخل مركز مجدي يعقوب للقلب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أكد بيان صادر عن مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب في أسوان، اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، منهم 3 يعملون بالأمن ومريض.
وقال المركز، إنه تم عزل جميع المناطق التي وجدت بها الإصابات، وإخطار وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تعقيم كافة المناطق وتتبع دقيق لجميع المخالطين.
وأشار المركز، إلى أنه أجرى فحوصات دورية لكل المرضى والعاملين والمترددين على المركز للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.
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