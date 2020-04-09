اليوم.. القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستلم القوات البحرية رسمياً صباح اليوم بميناء كيل بدولة ألمانيا ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43).

وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014. وتعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم.

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ويأتي تسليم الغواصة بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا.

يذكر أنه تم تدشين الغواصة (s43) في مايو 2019، وقال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، في مراسم التدشين إن هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة والحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة على السواحل المصرية الممتدة وما تحويه من ثروات اقتصادية وأهداف حيوية على كافة الاتجاهات.

وأكد قائد القوات البحرية أن تلك الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، وكذا تأمين الأهداف الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان حيوي للتجارة البحرية الدولية في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة.