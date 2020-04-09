شكرا لقرائتكم خبر عن عزل عمارتين فى منطقة زمزم ببورسعيد بعد اكتشاف حالتى إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى بتنفيذ إجراءات تطبيق العزل المنزلى على سكان عمارتين بمنطقه استكمال زمزم بحى الضواحي بعد اكتشاف حالتى إصابة بفيروس كورونا وذلك بحضور اللواء إبراهيم حسن مأمور قسم شرطة الضواحى.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى فى تصريحات صحفية بأنه تم غلق مداخل العمارتين 137 و 138 بمنطقه استكمال زمزم بواسطة الأمن والتنبيه على السكان بالالتزام التام بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج أو الاختلاط بالآخرين طوال فترة العز ل المنزلى والتى ستستمر 14يوما.

وأوضح للسكان أنه سيتم تلبية كافه احتياجاتهم المعيشية بالكامل من طعام وشراب والتنسيق مع جهات أعمالهم لاعتبار فتره العزل أجازه مدفوعة الأجر إلى جانب التواصل مع مديرية التعليم لتلبية احتياجات الطلاب وتسهيل اى إجراءات خاصة بالامتحانات.

كما أكد رئيس الحى أنه تم التنسيق مع مديرية الطب الوقائي برئاسة الدكتورة مروه حلاوه لعمل الاختبارات الطبية لهم والتأكد من عدم وجود إصابات بالعدوى .

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة سوسن حبيش لتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم إضافة إلى قيام مركز مكافحة العدوى والفيروسات برئاسة المهندس أسامة رخا بأعمال تطهير وتعقيم العمارتين وذلك كإجراء احترازى للحفاظ عليهم خلال هذه المدة.

كما أكد رئيس الحي أنه سيتم متابعة هذه الإجراءات يوميا حتى الانتهاء من مده الحظر والتى ستستمر لمدة 14 يوم

وفى سياق آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد انه تم الانتهاء من تجهيز مستشفي المبرة بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها الطبية بشكل كامل لأبناء المحافظة و توفير الكوادر الطبية وكذلك كافة مستلزمات الوقاية الشخصية حرصا على سلامة العاملين و المترددين . لتضاف الي مستشفي الحميات في استقبال حالات الاشتباه الخاصة بفيروس كورونا

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وتم تدعيم أطقم الأطباء والتمريض بالمستشفي بكافة الإمكانيات التي تمكنهم من أداء مهامهم علي اعلي مستوي لخدمة المترددين.

ووجه المحافظ الشكر لكافة أطقم الجيش الأبيض بمستشفيات بورسعيد وخاصة التي تستقبل حالات الاشتباه في الظروف التي تمر بها البلاد حاليا

ودعا المحافظ المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وان يمدها بعون من عنده لتعبر هذه المرحلة في سلام وفي اقرب وقت ممكن



