القوات البحرية تتسلم اليوم الغواصة الثالثة الجديدة من ألمانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسلم القوات البحرية المصرية، صباح اليوم ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (‪s43‬)، وذلك بمدينة كيل الألمانية. Advertisements وتعد هذه الغواصة الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014، وتعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا وتم تدشين الغواصة ‪ s43‬فى مايو 2019.

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