شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل يبدأون إعداد البحث بعد إعلان قائمة المشروعات حتى 14 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ طلاب النقل والشهادة العامة من اليوم الخميس إعداد البحث والذى يعتبر بديلا للامتحان التقليدى بعد أن تم اعتماد البحث بديلا عقب توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويقوم الطلاب بإعداد البحث بعد إتاحة قائمة المشروعات وكذا معايير التصميم والتقييم، لكل صف دراسي من خلال المنصة الإلكترونية والموقع الإلكتروني الخميس 9 أبريل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن ينتهي الطالب من أداء المشروع ورفعه من خلال المنصة الإلكترونية أو تسليمه ورقيا للمدرسة ليقوم الحصائي التكنولوجي بالمدرسة بتولي مسئولية رفعه على المنصة في موعد أقصاه الخميس 14 مايو المقبل.

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وكانت الوزارة، أعلنت أن التقييم سيتم فى الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الاعدادى فى المدارس الحكومية والخاصة والدولى بمشروع بحثى وأحد متعدد التخصصات يقدم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020 ، شريطة مراعاة الفئة العمرية، وذلك بهدف قيام الطالب بالاطلاع على محتوى المادة الدراسية من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى 15 مارس 2020 ، وإكساب الطالب عدد من مهارات البحث بما يتناسب مع مرحلته الدراسية وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي، ودعم مهارات التفكير التأملي وتوجيه الطالب للتعلم الذاتي.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 اعدادى تكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المشروع بديلا عن امتحان الفصل الدراسي الثاني وتضاف درجاته إلى الفصل الدراسي الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعلان النتيجة.

وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية (3 إعدادي) : يكون اجتياز الطالب للمشروع المخصص ضمانا لحصول الطالب على الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الثاني 100% لكل مادة من المواد التي تضاف للمجموع، وتضاف تلك الدرجات إلى درجات الفصل الدراسي الأول.