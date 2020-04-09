شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 9 أبريل 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتمديد حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين مقبلين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

تبدأ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو العمل بالمواعيد الجديدة لقيام آخر القطارات، لتتماشى مع تعديل مواعيد حظر حركة المواطنين الصادر عن مجلس الوزراء، حيث يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة ٧:١٥ مساء، ومن محطة المرج الجديدة في الساعة ٧:٣٠ مساء، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة ٧:٣٠ مساء، كما سيكون مواعيد آخر قطار من محطة نادي الشمس بالخط الثالث الساعة ٧:١٥ مساء ومن العتبة الساعة ٧:٤٥ مساء، هذا وستستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءا من الساعة السادسة صباحا.

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تُعقد جلسة حوارية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بين خبراء ممثلين عن وزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء وخبراء من جمهورية الصين الشعبية حول أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وكيفية الاستفادة من التجربة الصينية في هذا الشأن وذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «قطاع الشؤون الاجتماعية –إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية».

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بدء إنشاء مراسي للأتوبيس النهري على ضفاف النيل من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية بتكلفة 16 مليون جنيه، حيث تأتي هذه المراسي ضمن مجموعة من الحلول لمشكلة التكدس والزحام المروري في مدينة المنصورة وطلخا وتخفيف الضغط على الشوارع في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين في مختلف المجالات.

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