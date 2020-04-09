حدث ليلاً| إصابات كورونا تقفز لـ1560 وإمكانية الحظر الكامل في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتمديد حظر التجوال (تفاصيل)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر الصادر بتاريخ 8 أبريل 2020، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.

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مصر| إصابات كورونا تقفز لـ1560 والوفيات 103.. و1152 بمستشفى العزل (تفاعلي)

واصل معدل إصابات كورونا اليومي في مصر هبوطه لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيله أكبر معدل له قبل يومين.

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إغلاق مستشفي بالدقهلية بعد إصابة ١٧ من الطاقم الطبي بفيروس كورونا

أكد مصدر طبي مسئول بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، إغلاق مستشفي الصدر بمركز دكرنس لمدة أسبوعين، بعد رصد إصابة ١٧ من الفريق الطبي بفيروس كورونا وثبوت إيجابية عيناتهم.

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متحدث الوزراء يكشف إمكانية فرض حظر تجوال كامل يوم شم النسيم

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المستبعد فرض حظر التجوال الكامل يوم شم النسيم.

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مُتحدث "الوزراء" عن موعد الحظر الجديد: نعالج تكدس المواطنين.. ولم نفك قيود الحركة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من مد حركة المواطنين حتى الثامنة مساءً هو تفادي الزحام والتكدس في المواصلات العامة خلال الساعتين الأخيرتين للحظر.

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التعليم: محاسبة طالبات ادعين سقوط السيستم.. وإجراءات لفصل معلم حرضهن

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تحقيقات الوزارة كشفت المعلم الذي حرض الطلاب على إدعاء سقوط السيستم الإلكتروني للامتحانات التجريبية.

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وزير الإعلام: "ما زلنا في الحدود الآمنة والحظر الكامل موضوع في الاحتمالات"

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحديث عن زيادة ساعات حظر التجوال نابع من مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا التي تطالب بالحظر الكامل الذي لا صحة له.

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رئيس "مكافحة كورونا": 3 آلاف تحليل يومي للمشتبهين في إصابتهم بالفيروس

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوزارة تجري في الوقت الحالي من ألفين إلى 3 آلاف تحليل فيروس كورونا في اليوم الواحد.

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مدير مستشفى الكبد بالمحلة السابق: "الهياتم" ليست موبؤة والمصابين من أسرة واحدة

قال الدكتور حسام الشيخ مدير مستشفى الكبد بالمحلة سابقاً، إن العزل إجراء احترازي تتبعه الدولة لحماية المواطنين، ولكن هناك بعض المواطنين ممن لديهم تصور خاطئ عن فكرة الحجر الصحي لبعض القرى، التي ثبت بها بعض الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا المستجد.

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جوتيريش يدافع عن منظمة الصحة العالمية في وجه انتقادات ترامب

دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، عن منظمة الصحة العالمية في وجه اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة بالفشل في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

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نيويورك تسجل 779 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو ، الأربعاء، تسجيل 779 حالة وفاة جديدة في ولايته جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد حتى الآن في الولاية.

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تركيا: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 812 حالة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 812 حالة، بعد تسجيل 87 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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ترامب: نسير في المسار الصحيح لمواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تسير في المسار الصحيح في مواجهة وباء كورونا المستجد، لكنه من المحتمل أن تشهد أيامًا صعبةً قبل تخطى الأزمة.

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السودان.. إيداع البشير في مؤسسة إصلاحية بعد إدانته بالفساد

أيدت محكمة استئناف في السودان الاربعاء، حكما بإيداع الرئيس السوداني عمر البشير في مؤسسة اصلاحية لمدة عامين بعد ادانته بالفساد، وفق ما أكد محاميه هاشم الجعلي.

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الصحة العالمية لـ"ترامب": قريبون من كل الشعوب ولا نميز بين الألوان

دافع الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بشدة، عن الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع وباء كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، وذلك ردًا على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

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وزير الصحة الإسرائيلي في الواجهة بعد ارتفاع إصابات كورونا بين اليهود المتدينين

وجهت لوزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان اتهامات "بفشل كارثي" بعد تأخره في إقناع المجتمع اليهودي المتدين بضرورة تبني إجراءات عاجلة في مواجهة خطورة جائحة كوفيد -19.

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الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية غربي طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة غربي العاصمة طرابلس.

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