أمطار ورياح وتحذير من الأرصاد... تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد اليوم الخميس، انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين لتتراوح على القاهرة بين 22 و23 درجة.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح مثيرة للرمال والأتربة يومي الخميس والجمعة، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأوضح أن يوم الجمعة المقبل، سيشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصعيد، وجنوب سيناء، حيث تتراوح سرعة الرياح في هذه المناطق بين 30 - 35 كم في الساعة.

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وأرجع شاهين سبب تراجع معدلات درجات الحرارة لتغير الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط والمحملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، قال شاهين إنها تسجل على القاهرة 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة، وعلى جنوب سيناء 27 درجة، وشمال الصعيد 24، وجنوب الصعيد، 28 درجة.

وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات، المواطنين من تخفيف الملابس بشكل كبير نظرًا للتقلبات الجوية الحالية بين الارتفاع والانخفاض في فصل الربيع.