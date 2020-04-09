دعاء تطلب خلع زوجها: "أمه بتغير عليه وخطفت ابني يوم السبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

"أمه بتغير عليه مني، وخطفت ابني يوم السبوع"، هكذا بررت "دعاء م."، (٣٣ سنة)، إقامتها دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بخلع زوجها المقاول.

دعاء قالت في دعواها التي حملت رقم 2051 لسنة 2019، إنها تزوجت قبل سنتين من "أ. ب." (٣٦سنة)، صاحب شركة مقاولات، بعد قصة حب استمرت سنة، مضيفة: "من ساعة ما جه يطلبني لاحظت على حماتى أنها لا تريد اتمام الزواج لغيرتها الشديدة على ابنها الوحيد".

وأضافت الزوجة: "حاولت أقنع زوجي بألا نقيم بمنزل أسرته إلا أنه رفض وأصر على العيش معها، فوافقت".

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واتهمت الزوجة، حماتها بالقيام بتصرفات غريبة، وقالت: "كانت بتفتش ملابسنا وتخبي هدومى اللي بغسلها.. فتركت شقتي ورجعت لمنزل أهلي 3 مرات، وتصالحنا على أمل أن تتوقف".

وتابعت: "أثناء الولادة،استغثت بحماتي لكنها لم تسعفني وذهبت للنوم.. فاتصلت بأمي التي حضرت مسرعة لإنقاذي، وكرمني الله بأجمل طفل، جعلني أشعر بطعم الحياة الزوجية وسعادتها".

وأضافت: "انتقلت لمنزل أهلي، وبدأ زوجي يغير موقفه من أمه، وجاء للعيش معي بمنزل أسرتي لكنني رفضت ذلك".

وواصلت الزوجة: يوم سبوع ابني، حماتي خطفته، ولما عرفت ذهبت لها فتشاجرت معي ورفضت إرجاع طفلي لي، وزوجي اعتدى علي بالضرب، فلجأت لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقامت دعويين الأولى خلع ضد زوجي، والثانية دعوى ضم حضانة طفلي.​