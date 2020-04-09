شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة وزغاريد بمستشفى العجمى احتفالا بشفاء سائحة سويدية من فيروس كورونا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت ميريت جابريل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، صورا يجمعها بالطاقم الطبى فى مستشفى العجمى بمحافظة الإسكندرية، يرصد لحظة الإعلان عن شفاءها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووثق أحد الأطباء فى المستشفى المشهد كاملا، حيث استقبل الطاقم الطبى إعلان خروج السويدية المصابة وشفائها من فيروس كورونا بالفرحة والزغاريد، وقام طاقم التمريض باحتضان المواطنة السويدية وتقبيلها للتعبير عن فرحتهم بخبر شفاءها من كورونا.

ونشرت السائحة السويدية عبر صفحتها على فيسبوك، منشورا روت به تجربتها مع مستشفى العجمى بالإسكندرية والمعاملة الجيدة التى تلقتها من الأطباء، ووجهت لهم الشكر ولطاقم التمريض، والذين حرصوا على توديعها بالغناء والزغاريد تعبيرا عن سعادتهم بشفائها واستكمالها مرحلة النقاهة فى منزلها بعد قضائها 22 يوما بالمستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة فى وقت سابق، تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تراجع عن حالات الإصابة التى تم تسجيلها الثلاثاء وبلغت 128 حالة، ليصل إجمالى عدد حالات الإصابة المسجلة فى مصر 1560 حالة، وذكرت الوزارة، فى بيان، أنه تم تسجيل تسع حالات وفاة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 10، وأفاد البيان بخروج 29 حالة من المصابين من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 305.



الأطباء رفقة السائحة السويدية عقب شفاءها



الطاقم الطبى يرفع علامة النصر عقب شفاء السائحة السويدية من كورونا

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الطاقم الطبى يلتقط صورة تذكارية من السائحة السويدية



سيلفى مع السائحة السوديدية



صورة تجمع السائحة السويدية مع إحدى الممرضات



صورة تذكارية مع السائحة السويدية عقب شفاءها



فرحة السيدة السويدية وسط الطاقم الطبى