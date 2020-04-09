شكرا لقرائتكم خبر عن فى بيان رسمى.. مركز مجدى يعقوب للقلب يعلن اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز مجدى يعقوب للقلب فى أسوان، أنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، منهم 3 يعملون فى طاقم الأمن ومريض وأنه تم عزل جميع المناطق التى وجدت بها الإصابات، وإخطار وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تعقيم كافة المناطق وتتبع دقيق لجميع المخالطين تماشيا مع الارشادات العالمية والمحلية.

وأوضح المركز فى بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، أنه قام بفحوصات دورية لكل المرضى والعاملين والمترددين على المركز للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة .

وأكد المركز فى بيانه، حرصه على تقديم خدماته للمرضى وذوى الحالات الطارئة والغير مستقرة، مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة الفريق الطبى وجميع العاملين، وأوضح المركز انه اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية، منذ بدء ظهور فيروس كورونا فى مصر .



البيان على الصفحة الرسمية لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات .

وقال بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

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وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد ، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.



وأكد البيان مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.