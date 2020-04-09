شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: حملات مكثفة بمجازر وأماكن عرض بيع اللحوم قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات لمديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية بجميع محافظات الجمهورية خاصة قبل قدوم شهر رمضان، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك تعليمات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية خاصة مع قدوم شهر رمضان وزيادة المعروض فى الأسواق التى تشمل أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاة المخالفين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية أن أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وإبـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.

وأوضح التقرير أنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالحفاظ على صحة المواطن، وتكثيف الدور الرقابى الهام للهيئة على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن.