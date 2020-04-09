شكرا لقرائتكم خبر عن كسر الحجر وذهب لمحل بقالة.. محافظ دمياط تتحدث عن مشتبه في إصابته بكورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن شخصا مشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد خرج من مستشفى الحجر الصحي لشراء بعض الاحتياجات من محل بقالة، ما أدى إلى عزل جميع المخالطين له.

أضافت المحافظ، خلال لقائها مع مراسل برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، أنه عند ظهور حالات إصابة في أي شركة أو مصنع يتم الغلق والعزل فورا لجميع العاملين.

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وأشارت المحافظ إلى وجود 6 بؤر للفيروس في 20 عمارة سكنية بالمحافظة، وجرى عزلها بالكامل، موضحة أنه يتم تعقيم كل القرى والمراكز بصفة دورية مرتين أسبوعيًا.

تابعت: «عند امتلاء مستشفى العزل يتم فتح مستشفى أخرى لاستقبال الحالات»، مطالبة المواطنين بعدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.