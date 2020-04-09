شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل مركز مجدي يعقوب للقلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينهم مريض و3 من أفراد طاقم الأمن.

وذكر المركز في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، الأربعاء، أنه تم إخطار وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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أضاف البيان أن «إدارة المركز تقوم باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة من عزل المناطق التي وجد بها إصابة، وتعقيم المناطق الأخرى، وتتبع المخالطين، تماشيا مع الإرشادات المحلية والعالمية حتى نستمر في تأدية رسالتنا تجاه المرضى والمجتمع».

وأشار البيان إلى أن المركز يقوم بعمل فحوصات دورية لكل المرضى والعاملين والمترددين على المركز للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة.