شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة»: لا تهاون في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحكومة مد حظر التجول حتى 23 إبريل الجارى مع تأخير بدء الحظر ساعة كاملة ليكون من الساعة 8 مساء إلى 6 صباح اليوم التالى لتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم دون ضغط على وسائل النقل الجماعى منعا للزحام فى إطار الإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحذر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الاجتماع الأسبوعى للمجلس، الأربعاء، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، المواطنين من الاستخفاف أو الاستهانة بمعدل الإصابات البالغ 120 حالة يوميا لأنه سيؤدى إلى كارثة حال ارتفاع المعدل إلى 300 حالة يوميا، لأن ذلك سيؤدى إلى خروج جائحة كورونا عن السيطرة.

وأشار مدبولى إلى أن هناك لجنة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة، وسيتم الإعلان عن آلية صرف المنحة التى قررها رئيس الجمهورية للمستحقين من هذه الفئة تضمن عدم وجود تكدس أو تزاحم أثناء الصرف.

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ووافقت الحكومة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر المقبل، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.

وعلى صعيد الوضع الصحى، أعلنت وزارة الصحة تعافى 17 مصابا بالفيروس ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 276 حالة، كما وصل عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية إلى 427 حالة، منها الـ276 متعافيًا، كما تم تسجيل 128 إصابة جديدة جميعها لمصريين، بينهم عائدون من الخارج ومخالطون للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا بالإضافة إلى وفاة 9 حالات.

فى السياق نفسه، فرضت محافظة الجيزة حجرا صحيا لمدة 14 يوما على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من أمس الأول، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة حفاظا على سكان القرية بعد ظهور عدد من الإصابات بالفيروس، فيما تضمنت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 5 أفراد من أسرة واحدة فى قرية منشية نيازى التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

فى سياق متصل، دعت جامعة الأزهر طلابها إلى عدم الالتفات مع الشائعات التى تدعى استئناف الدراسة أو إمكانية العودة إلى المدن الجامعية المغلقة، وأكدت للطلاب أن أمتعتهم الموجودة فى المدن الجامعية مصونة.