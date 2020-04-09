شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للأدوية»: 75 ألف عبوة كحول إيثيلي.. و4 أطنان مطهرات يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، «النيل- العربية- النصر- ممفيس» بزيادة الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا فى عبوات من 60 مللى إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلى تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميًا سعة مللى- للاستخدام الشخصى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، للشركة القابضة للأدوية، بزيادة إنتاج الشركات التابعة من المطهرات والكحول الإيثيلى لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتى هذا فى إطار دعم جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومواجهة الارتفاع غير المُبرر الذى شهدته الأسواق مؤخراً فى أسعار المطهرات والكحول، نتيجة لاستغلال البعض الظرف الراهن والطلب المتزايد عليها.