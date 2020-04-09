مصادر بالمطار: نشحن أطنان من المواد الغذائية للخليج ومتضرري كورونا يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عبيد:

قالت مصادر بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي إن مصر تشحن يوميا ما بين 200 لـ250 طنا من المواد الغذائية لدول الخليج وأوروبا خصوصا المتضررة من كورونا.

وأوضحت المصادر: بدأت الصادرات المصرية تتعافى بمجهود شركات الطيران، وتشحن الشركات ما بين 200 لـ250 طن يوميا إلى مناطق الخليج وأوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا مع إعطاء الأولوية للإغاثات الإنسانية إلى الدول الأكثر تضررا بالأحداث مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا والصين.

وأكدت المصادر أن حركة الشحن الجوي تسير بانتظام داخل ساحات شركات الطيران العاملة بالقرية, ويتم يوميا شحن السلع الغذائية والزراعية والصناعية من خلال وكلاء الشحن الجوي على الرحلات الجوية، واستقبال العديد من الطرود القادمة من الخراج، مشيرة إلى استثناء شركات الشحن الجوي من تعليق الرحلات وفقا لقرار الحكومة المصرية بتعليق حركة الطيران.

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وأضافت المصادر أنه تم تخفيف أعداد العاملين في الشحن الجوي في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بما لا يخل بسير العمل داخل قرية البضائع.

وقالت: نشحن يوميا العديد من طرود الفواكه والمواد الغذائية والخضروات، وكذلك مختلف الطرود التي تحمل مواد صناعية، إما على طائرات شحن جوي تابعة لمختلف شركات الطيران تهبط بجوار قرية البضائع ويتم الشحن عليها, أو من خلال طائرات الركاب التي يتم استخدامها في إجلاء العالقين.

وأشادت المصادر باستجابة خطوط الطيران الإماراتية لطلبات شعبة خدمات النقل الدولي بتخصيص طائرات شحن بضائع إلى أوروبا ومنطقة الخليج، وتوفيرها طائرة 100 طن لشحن المنتجات الغذائية المصرية لأوربا ومثلها لمنطقة الخليج.

كما أشادت المصادر بالخطوط السعودية لاستجابتها للدعوة، و فتحها المجال الجوي للمنتجات المصرية. وأضافت: تم التواصل مع شركة لوفتهانزا لتثبيت رحلاتها لمطار فرانكفورت مما ساهم كثيراً في إنعاش الصادرات المصرية.