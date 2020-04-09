القضاء الإداري ينظر دعوى غلق مكتب "BBC" في مصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي طالب فيها بغلق مكتب BBC في مصر لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد.

ومن المقرر أن تؤجل الدعوى إدرايًا، تنفيذًا لقرار مجلس الدولة لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المحامي في دعواه إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها منذ أكثر من 73 عاما؛ حيث ضربت تلك القناة بالمهنية عرض الحائط واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق، وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولها، وافتقدت المعايير المهنية.

وأضاف المحامي: "في خضم العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة بى بى سى، للتحريض ضد مصر، وتشويه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر".