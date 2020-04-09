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شكرا لقرائتكم خبر عن تحية لابن البطل.. زملاء الشهيد أحمد شحاتة يهنئون ابنه فى عيد ميلاده (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لافتة إنسانية، وجه زملاء العقيد أركان حرب البطل الشهيد أحمد شحاتة، الذى استشهد خلال تأديته عمله وواجبه الوطنى خلال مواجهته الإرهاب، كلمات الرقيقة لنجله "وليد" بمناسبة عيد ميلاده.
حيث حرص زملاء دفعة الشهيد أحمد شحاتة، الذى ضحى بروحه من أجل الوطن، تقديم التحية إلى نجله في عيد ميلاده، من خلال فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وجاءت بعض الكلمات:"كل سنة وأنت طيب ياوليد وعقبال مليون سنة.. الدفعة 95 دفعة بابا كلهم كانوا عاوزين يبقوا معاك.. بس بيقولكم كل سنة وأنت طيب دلوقتى"، وقال آخر:"كل سنة وأنت طيب يا وليد بطل ابن بطل وإن شاء الله نشوفك زى بابا بالأفول" وتحدث آخر:"وليد أحمد شحاته ابن البطل الشهيد الله يرحمه كل سنة وأنت طيب ياحبيبى".
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