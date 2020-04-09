شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف تنقل مصابى كورونا بالمنصورة وسط دعوات وبكاء المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد حزين، تداول رواد موقع التواصل "فيس بوك" مقطع فيديو لنقل الحالات المصابة بفيروس كورونا من الفريق الطبي بمستشفى صدر دكرنس إلى مستشفى العزل، وسط دعوات الأهالى متمنيين لهم الشفاء.

ويظهر في الفيديو أصوات سيارات الإسعاف والشرطة وبكاء المواطنين والدعاء لهم بزوال تلك الغمة والرجوع إلى ديارهم سالمين.

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يشار إلى أن مديرية الصحة بالدقهلية، أغلقت مستشفى الصدر بدكرنس لمدة أسبوعين وتطهيرها وتعقيمها، بعد ارتفاع اعداد الطاقم الصحي المصاب بفيروس كورونا، وتحويل 17 حالة إيجابية ظهرت نتيجة التحاليل لهم، الى مستشفى الحجر الصحي بتمى الامديد، كما قررت المديرية بعزل 56 حالة ظهرت نتيجتهم سلبية إما العزل فى المنزل او المدينة الجامعية بالمنصورة.





أما باقى فريق الطاقم الطبى والإدارة والأمن 103 أفراد سوف يتم حجزهم داخل المدينة الجامعية بجامعة المنصورة، ليكونوا هناك قيد الإشراف الطبى والتحاليل والعزل بعيدا عن أسرهم.





وقد كشف مصدر طبي بأن سبب الإصابات هى إحدى الحالات الإيجابية لسيدة تبين أنها خالطت وترددت على المستشفي، وكانت تشتكى من ارتفاع درجة الحرارة والتهاب فى الشعب الهوائية، وأكدت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا بعد عدة أيام من اتخاذ المسحة منها، وتم نقلها إلي مستشفي تمي الامديد، لقضاء فترة الحجر الصحي.





وقد أعلن النائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد، أنه بعد المتابعة المستمرة مع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وقيادات وزارة الصحة تم التنسيق لغلق المستشفى وتوفير المواد المطهرة لها.