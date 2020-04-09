شكرا لقرائتكم خبر عن لرفع الروح المعنوية.. سيارات تحمل مكبرات صوت وعلم مصر تطوف شوارع أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طافت شوارع أسوان، مساء الأربعاء، سيارات تحمل مكبرات صوت وتردد الأغاني الوطنية رافعة علم مصر، لرفع الروح المعنوية للمواطنين بالمنازل والمرضى بالمستشفيات. وجابت السيارات شوارع ومناطق عديدة بأسوان لرفع الروح المعنوية للمواطنين والمرضى، فيما توقفت أمام مستشفى الصداقة المخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا .

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