شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع مستحقات سابع مصري متوفى بـ«كورونا» في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو، أشار فيه إلى وفاة مواطن مصري بفيروس كورونا، ليكون بذلك سابع حالة وفاة لمصري بهذا الفيروس.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار متابعة الوزير أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد تداعيات فيروس كورونا.
ولفت الملحق العمالي مجدى حسنين إلى متابعة مستحقات المواطن المصري المتوفى بالفيروس وإبلاغ تعازيه لأسرته، وأنه جاري التواصل مع شقيقه لاستيفاء كافة بياناته وإعلام الوراثة للتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي «الأنبس» الإيطالية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير القوى العاملة يتابع مستحقات سابع مصري متوفى بـ«كورونا» في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.