شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع مستحقات سابع مصري متوفى بـ«كورونا» في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو، أشار فيه إلى وفاة مواطن مصري بفيروس كورونا، ليكون بذلك سابع حالة وفاة لمصري بهذا الفيروس.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار متابعة الوزير أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد تداعيات فيروس كورونا.