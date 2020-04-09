شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يعلن وفاة حماته ووالدة المخرج معتز التوني‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الإعلامي عمرو الليثي، الأربعاء، وفاة حماته ميرفت عبدالوهاب، زوجة سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، ووالدة المخرج معتز التوني. وكتب «الليثي» عبر «فيسبوك»: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشريفة ميرفت عبدالوهاب، والدة حرم الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، رئيس شبكة تلفزيون النهار». ومن المقرر أن تقام الجنازة، الخميس، في مقابر الفيوم، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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