شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعلان تفاصيل المشروعات البحثية لطلاب الابتدائي والإعدادي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن المشروعات البحثية للسنوات من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي وتفاصيلها، اليوم الخميس.
أضاف الوزير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل منصة «إدمودو» للفصول الافتراضية، الاثنين الموافق ١٣ ابريل الجاري.
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