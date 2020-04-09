شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: فصل معلم حرض الطلاب على ترديد شائعة «سقوط سيستم الامتحاتات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تحديد هوية المعلم الذي حرض الطلاب على ادعاء سقوط السيستم الإلكتروني للامتحانات التجريبية، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة معه تمهيدا لفصله من مهنة التعليم، والتعامل مع الطالبات اللاتي اشتركن في التحريض.

وقال الوزير عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، الخميس: «تظل مصر بمعلميها وطلابها بخير، حيث إن طلاب الصف الأول الثانوي أظهروا التزامًا رائعًا وواجهوا الدعوات المغرضة بتأدية 582 ألف طالب لامتحان الجغرافيا إلكترونيا».

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وتوافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.

ونجح 580 ألف طالب/طالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان، من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، «في تحدي واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكتروني».

يذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.