شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني ينفي وجود إصابات بـ«كورونا» بين طلاب كلية الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى مصدر أمنى صحة ما زعمه أحد مقدمى البرامج الذي تبثه إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن إصابة بعض طلبة كلية الشرطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وأوضح المصدر أن تلك المزاعم «تأتى في إطار ما دأبت عليه أذرع تلك الجماعة الإرهابية من ترديدات بهدف محاولة التشكيك في قدرة أجهزة الدولة على مكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني ينفي وجود إصابات بـ«كورونا» بين طلاب كلية الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.