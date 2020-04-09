شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الزكاة»: 500 جنيه إعانة شهرية لـ20 ألف أسرة متضررة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عمرو لطفي، أمين عام بيت الزكاة، إن البيت تولى إعانة 91 ألف أسرة متضررة من فيروس كورونا المستجد، بإجمالي 47 مليون جنيه من أول يناير حتى مارس.

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وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد" أن الإمام الأكبر، الشيخ أحمد الطيب، قرر مضاعفة قيمة الإعانة للأسر غير القادرة خلال الشهرين المقبلين ضمن إجراءات موجهة الفيروس، مشيرا إلى أن البيت اشترك في إجراء العديد من العمليات الجراحية بإجمالي 22 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى 31 مارس.

وأشار إلى أن بيت الزكاة أنفق 268 ألف جنيه لمساعدة الغارمين والغارمات، فضلا عن المشاركة في 77 عملية بناء وترميم مباني متضررة من السيول بقيمة 3 ملايين و470 ألف جنيه، مشيرا إلى أن البيت تلقى 100 ألف طلب إعانة بسبب أزمة كورونا ويتم تنقية الأسماء مع الوزارات المعنية.

وأوضح أن البيت سيتولى إعانة 20 ألف أسرة بملغ شهري 500 جنيه شهريا ضمن إجراءات مواجهة كورونا.