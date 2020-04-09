شكرا لقرائتكم خبر عن "مانويلا" أصغر متعافية من كورونا: "الدكاترة طيبين كانوا بيجبولى شيكولاتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الطفلة مانويلا، أصغر متعافية من فيروس كورونا المستجد، إن خلال تواجدها في الحجر الصحي، كان العاملون بها يأتون بالشيكولاتة والعصير من أجلها بشكل دوري على مدار اليوم، وكانوا بتعاملون معها بمنتهى الحب والود، وأنها كانت تحب جميع العالمين هناك، ووجهت الشكر لكل العالمين بالمستشفى على معاملتهم الجيدة ووصفتهم بالـ"طيبين".

من جانبه، قال أبانوب إسحاق، خال الطفلة مانويلا ومتعافي من الفيروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، إنه لم يكن يتخيل أنه سيجد هذا الاهتمام الكبير بمستشفى الحجر الصحي، قائلاً: "مكنش متخيل أني هلاقي نظافة كده، كل حاجة كانت حلوة في الحجر الصحي، الأكل والشرب والدواء وحتى اللعب لبنتي الصغيرة، والناس دي بتبذل مجهود كبير وبيتعبوا فعلا، ووقت ما تتعب بتلاقي الناس دي دايما معاك ومبيروحوش بيوتهم".

وأضاف أبانوب: "الناس هناك كانت شغالة على رفع روحنا المعنوية، وكانوا بيعملوا كل حاجة حلوة عشان يقدروا ياخدوا العينات من مانويلا، مشيرا إلى أنه كانت مخالط لزوج أخته الذي أصيب بعد أن خالط أجانب بحكم شغله كمرشد سياحى".

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

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وقال بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.