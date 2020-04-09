أهم 9 معلومات عن قرار منع التدخين نهائيا بالمحطات والقطارات ورفع الغرامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة السكة الحديد قرار برفع قيمة غرامة التدخين داخل القطارات بجميع أنواعها المكيفة والعادية بعد موافقة مجلس المديرين بالهيئة وصدور قرار وزارى بتعديل غرامات التدخين بالسكة الحديد، ويقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا القرار والهدف منه. 1ـ الهدف من القرار الوقاية من التدخين ومنع التدخين فى القطارات والمحطات نهائيا. 2ـ القرار شمل زيادة غرامة مخالفة التدخين إلى 70 جنيه بدلا من 50 جنيه. 3ـ تحصيل غرامة التدخين فى القطارات والمحطات فورية. 4ـ الراكب الذى يرفض دفع غرامة التدخين فورا يتم تسليمه فى أول محطة وقوف للقطار ليتم تحرير محضر شرطة له بمكتب شرطة المحطة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة. Advertisements 5ـ حملات التفتيش على المدخنين وضبطهم تقوم بها جهات التفتيش بالسكة الحديد بالاشتراك مع شرطة السكة الحديد. 6ـ كمسارية القطارات تحصل على 10 جنيهات من قيمة غرامة مخالفة التدخين وشرطة السكة الحديد تحصل على 10 جنيه وهيئة السكة الحديد تحصل على 50 جنيه كإيراد. 7ـ إدارة شرطة السكة الحديد ملزمة بتعيين الحراسات اللازمة بالقطارات للتعاون مع أجهزة التفتيش المختلفة ورؤساء ومشرفى القطارات لمساعدة فى ضبط المخالفين. 8ـ القرار يمنع التدخين فى طرقات عربات القطارات أو أماكن بها وكذلك المحطات سواء مغلقة أو مفتوحة كانت. 9ـ القرار أصبح سارى التنفيذ على كافة محطات وقطارات خطوط السكة الحديد.

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