شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف أهم أقسام تطبيق كورونا الجديد وطريقة تصفحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن التطبيق الخاص بفيروس كورونا جرى إطلاقه بشكل تجريبي على مراكز التطبيقات بمختلف الهواتف، مشيرا إلى أنه سيضم عدة أقسام، أهمهم قسم المقالات، والذي يضم موضوعات توعوية وفيديوهات تشرح بشكل بسيط أساليب التوعية والوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن هناك قسما خاصا بالطفل والمتعلق بتوعية الأطفال، فضلاً عن فكرة الإبلاغ التي يمكن من خلالها التواصل مع وزارة الصحة من أجل إبلاغهم بإصابات كورونا، ومن المقرر تطوير التطبيق في الفترة المقبلة ليسهل التواصل مع الوزارة.

أوضح المهندس أيسم صلاح، أن التطبيق سيمد الناس بالبيانات الرسمية التي تطلقها الوزارة يوميا بخصوص فيروس كورونا، فضلا عن الأسئلة الشائعة التي يتم إطلاقها بين الناس وفي السوشيال ميديا، ويتم تحديث تلك الأسئلة بشكل يومي، من خلال رصد أبرز الأسئلة التي يتم تدوالها بين الناس والرد بطرق مختلفة على الشائعات المتداولة.



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

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وقال بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.