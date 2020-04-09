شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام : مجلس المحافظين تبرع بـ 20 % من راتبه للمتضررين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الحظر الكامل ضمن الاحتمالات الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا، أما عن تأخير موعد الحظر للساعة الثامنة، جاء من أجل إعطاء المواطنين فرصة للذهاب إلى منازلهم دون الاختلاط بشكل كبير في وسائل النقل، وموضحا، أن مجلس النواب تبرع بمكافأة الشهر الجارى من أجل المتضررين من فيروس كورونا، اقتضاءً بالقرار الذى اتخذه الوزراء، بالإضافة إلى مجلس المحافظين، أبدوا الرغبة فى أن يتم اقتطاع 20% من راتبهم هذا الشهر للمتضررين من فيروس كورونا المستجد، ومشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات هي إجراءات استباقية تحتاج إلى دعم المواطن وتحمل المسئولية بشكل كبير، خاصة أن الإصابات زادت في بعض الدول التي فرضت حظرا كاملا.

وأضاف وزير الدولة للإعلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أن شم النسيم هو من الأيام الصعبة وبعده شهر رمضان، وهما مناسبتان يتجمع فيهما الناس كما اعتاد المصريون، لذلك لابد على الجميع اتباع أساليب الوقاية من خلال التعامل بالمسافات الآمنة وارتداء الكمامات والتعامل باستخدام المطهرات، مشيرا إلى أن قبل أى مناسبة سيخرج رئيس مجلس الوزراء لتوضيح بعض النقاط الهامة والمتعلقة بالتعامل الشخصي.

وقال، إنه إذا بدأ الشعب نفسه في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، فإن أزمة فيروس كورونا ستنتهى في شهر يونيو المقبل، وأن ما يحدث الآن تسبب في خسائر اقتصادية فادحة للاقتصاد المصري.