شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: سنتخذ الإجراءات لفصل معلم حرض الطلاب على إدعاء سقوط سيستم الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التعرف علي المعلم الذي قام بتحريض الطلاب علي إدعاء سقوط السيستم الالكتروني للامتحانات التجريبية واتخاذ إجراءات قانونية مشددة معه تمهيدا لفصله من مهنة التعليم السامية وكذلك يتم الآن التعامل مع الطالبات اللاتي اشتركن في هذا العمل المؤسف.

وتابع الوزير: لكن تظل مصر بمعلميها وطلابها بخير حيث أن طلاب الصف الأول الثانوي أظهروا التزامًا رائعًا وواجهوا الدعوات المغرضة بتأدية ٥٨٠ الف طالب لامتحان الجغرافيا إلكترونيا.

توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.

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ونجح 580 ألف طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، في تحدي واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان و اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.