شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لدينا مخزون 30 مليون حبة من دواء هيدروكسى كلوروكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث ترامب متفائلا حول المساعي لايجاد علاج لفيروس كورونا، وقال إن المخزون الوطني مجهز الآن بحبوب 30 م من هيدروكسيكلوروكوين. لكن خبراء الصحة العامة بمن فيهم دكتور فوسي مستشار ترامب للأمراض المعدية ، حذروا من قبل من وجود "أدلة غير مؤكدة" على أن الأدوية يمكن أن تكون مفيدة.

يذكر ان ترامب عقد في وقت سابق مؤتمرًا حول الأدوية العلاجية مع رؤساء أربع شركات أمريكية للأدوية ‏والتكنولوجيا الحيوية: ‏Amgen‏ و ‏Genetech‏ و ‏Gilead‏ و ‏Regeneron‏.‏

وشهدت الفترة الأخيرة ترويج كبير من ترامب للعقار المضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكين ، بالاشتراك مع ‏مضاد حيوي أزيثروميسين ، باعتباره ضمن أسلحة المعركة مع الفيروس.

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سجلت لولايات المتحدة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا، حيث يوجد 400,549 مصاب بفيروس كورونا، وتخطى عدد الوفيات بالفيروس فى الولايات المتحدة 12 ألف حالة، وتم شفاء أكثر من 21 ألف حالة، وتواصل الولايات المتحدة جهودها للسيطرة على انتشار الفيروس من ناحية، والتوصل بشكل عاجل إلى لقاح أو علاج منه من ناحية أخرى.