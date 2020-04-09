شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اليوم إعلان تفاصيل المشروعات البحثية لطلاب النقل والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تعلن اليوم الخميس 9 إبريل عن المشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى وكافة تفاصيلها.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل منصة أدمودو للفصول الافتراضية يوم الإثنين 13 إبريل الجارى، كما نفى الوزير إيقاف حسابات الطلاب على منصة أدمودو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن التقييم سيتم فى الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الاعدادى فى المدارس الحكومية والخاصة والدولى بمشروع بحثى وأحد متعدد التخصصات يقدم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020 ، شريطة مراعاة الفئة العمرية، وذلك بهدف قيام الطالب بالاطلاع على محتوى المادة الدراسية من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى 15 مارس 2020 ، وإكساب الطالب عدد من مهارات البحث بما يتناسب مع مرحلته الدراسية وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي، ودعم مهارات التفكير التأملي وتوجيه الطالب للتعلم الذاتي.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 اعدادى تكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المشروع بديلا عن امتحان الفصل الدراسي الثاني وتضاف درجاته إلى الفصل الدراسي الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعلان النتيجة.

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وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية (3 إعدادي) : يكون اجتياز الطالب للمشروع المخصص ضمانا لحصول الطالب على الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الثاني 100% لكل مادة من المواد التي تضاف للمجموع، وتضاف تلك الدرجات إلى درجات الفصل الدراسي الأول.

واوضحت الوزارة: يكون مدير المدرسة مسئولا عن إعداد كشوف بأسماء الطلاب الذين قاموا بتسليم المشروعات البحثية وتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة ويكون مدير المديرية مسئولا عن إعلان النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ.

وشددت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله للمديريات ويتم تنفيذ المشروع البحثي بشكل فردي أو جماعي على ألا تزيد المجموعة عن خمس طلاب" بالاستعانة ببنك المعرفة المصري، وتقديمه إما إلكترونيا من خلال منصة ادمودو الخاصة بالتواصل أو من خلال المكتبة الرقمية ذاكر أو ورقيا إلى المدرسة حيث يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بمهمة إتاحته على المنصة الإلكترونية.