شكرا لقرائتكم خبر عن مفتش بهيئة سلامة الغذاء: الفيروس لا ينتقل عن طريق الطعام لكن يجب تعقيمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة بسمة سليمان المفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه يجب العلم بمصدر الغذاء سواء عن طريق المكان الذى يأتى منه هذا الطعام أو المكونات، ويجب أن تنطبق عليه المواصفات الأساسية لسلامة الغذاء، مضيفة خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب" لبرنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن هناك بعض المنشآت تتعامل بسلامة معايير الغذاء والطعام، مشيرة إلى أن الغذاء يكون من المزرعة أو من جهة موثوقة.

وتابعت بسمة سليمان، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الفيروس لا ينتقل بالغذاء، ولكن من الممكن أن ينتقل عند ملامسة الأسطح للخضراوات والفاكهة بتواجدها فى الأسواق، لذالك من الضروى غسل الخضراوات والفاكهة بشكل جيد.

وواصلت بسمة سليمان قائلة، أنه من الضرورى غسل الأيدى بشكل كامل وبدرجات حرارة دافئة.

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من ناحية أخرى، قالت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية: إن العالم كله يعيش حالة من القلق بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لم يثبت حتى الآن بروتوكول علاجى جديد يشفى المريض من الفيروس.

وأضافت "جيهان" خلال تصريحات تليفزيونية، أن المناعة لها علاقة للقابلية للأمراض، موضحة أن أساس تقوية المناعة هى التغذية، حيث أنه فى حالة وجود نقص فى التغذية مثل الإنيميا وقصر القامة والوزن القليل والسمنة يكون الإنسان معرض للأمراض بشكل أكبر.

وأوضحت أنه لا يوجد طعام محدد لتقوية جهاز المناعة، لافتة إلى انه عند تناول الأطعمة الصحية بصفة منتظمة وأخذ الاحتياجات الغذائية مثل المغذيات الكبيرة مثل البروتين والنشويات والدهون بالنسب المعروفة يتم تقوية جهاز المناعة الخاصة بالجسم.

وحذرت من القيام بأى حمية غذائية لإنقاص الوزن فى مثل هذا التوقيت، مضيفة إلى أن يجب أن يكون هناك مصدر للطاقة للمخ والجسم من النشويات.