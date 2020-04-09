شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "الجيش الوطني الليبي" مساء اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف إحدى قواعده العسكرية شمال غرب ليبيا، حسبما ذكرت روسيا اليوم في خبر عاجل لها. وقالت شعبة الإعلامي الحربي التابعة لقوات "الجيش الوطني الليبي": "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة تستهدف طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية وتقوم بإسقاطها".

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